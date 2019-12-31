السعودية ترحب باتفاقية استئناف انتاج النفط مع الكويت









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: رحب مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

وأكد المجلس أن الاتفاقية يجسد جانباً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وفي مستهل الجلسة أطلع العاهل السعودي المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيسة سهلورق زودي رئيسة أثيوبيا، ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، استعرض إثر ذلك، تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام واسع ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار، مشيداً في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار"حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار" الذي تقدمت به المملكة نيابة عن الدول الراعية له، وذلك انطلاقاً من إيمانها بضرورة التوصل إلى حلٍ لمأساتهم والاعتراف بحقهم في المواطنة والحياة الكريمة.

وتابع مجلس الوزراء، البيان الختامي لاجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد بالرياض، بمشاركة شخصيات وطنية سورية من جميع مكونات الشعب السوري، وما تضمنه من تأكيد على أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي وفق القرارات الدولية، وإدانةٍ للإرهاب بأشكاله كافة، ومطالبةٍ بخروج القوات الأجنبية والمليشيات وفي مقدمتها الإيرانية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك، مؤكداً المجلس حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وبين وزير الإعلام، أن المجلس، نوه بالجهود التي توليها رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، مشيراً في هذا السياق إلى الكشف عن عناصر إرهابية بالدمام يستقلون مركبة مفخخة لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وإحباطها، والقضاء على اثنين منهم والقبض على الثالث.

وأعرب مجلس الوزراء، عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره .

قرارات محلية

وفي الشأن المحلي أصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية :

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* الموافقة على اتفاقية بين السعودية والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

* الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين الشعبية.

* الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.

* الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

* الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.

*قررمجلس الوزراء تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي.

* الموافقة على اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية والباكستانية في مجال الرياضة.

* قرر مجلس الوزراء نقل نشاط التراث الوطني ـ من حيث المبدأ ـ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.