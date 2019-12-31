حالة السلطان قابوس مستقرة









اسماء السيد - نصر المجالي: أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا، نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن السلطان قابوس بن سعيد بحالة صحية مستقرة.

وأشار الديوان العماني إلى أن السلطان قابوس يتابع حاليا البرنامج العلاجي المقرر له. ونقل الديوان عن السلطان قابوس شكره وتقديره إلى كل أبناء الشعب العماني، على ما يبدونه من مشاعر صادقة والتفاف حول قياداتهم.

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وتابع الديوان العماني نقله عن لسان السلطان قابوس، قوله: "يسأل الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء، لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

وعاد السلطان قابوس منذ نحو أسبوعين من بلجيكا حيث كان يتلقى العلاج من إصابته المتكررة بسرطان القولون الذي كان يعاني منه لسنوات رغم أنه كان من المقرر سابقا أن يبقى في المستشفى حتى نهاية الشهر المقبل.

واثار دخول السلطان المتكرر المستشفى في المانيا قلقا على خلافته واستقرار البلد الخليجي، وفق دبلوماسيين. ويحكم قابوس عمان منذ 1970 وهو غير متزوج ولا ابناء واشقاء له.