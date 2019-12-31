دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 5i يوم 6 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة Realme يوم 6 من يناير للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 5i الذي ينطلق بكاميرة خلفية رباعية مع نتوء الشاشة للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme 5 خلال شهر يناير المقبل، وقد قدمت الشركة خلال هذا العام كلاً من هواتف Realme 5 في أغسطس، ومن ثم قدمت Realme 5s، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق Realme 5i في بداية 2020.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Realme 5s في مؤتمر الشركة الذي يعقد في فيتنام في 6 من يناير، حيث يتميز بتصميم يحاكي Realme 5 لكن دون التصميم الكريستالي، كما يأتي بكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء بحجم أصغر في الشاشة، وهي أقل من Realme 5 الذي جاء بكاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

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أيضاً تقدم شركة Realme اثنان من الإختيارات في ألوان هاتفها القادم Realme 5s، حيث يتوفر الهاتف بلوني الأخضر والأزرق، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

مواصفات Realme 5i

شاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس بدقة 1600 في 720 بيكسل، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.

رقاقة معالج Snapdragon 665 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 610.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، والتي تصل إلى سعة 256 جيجا بايت في microSD.

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، مع بطاقة microSD.

واجهة ColorOS 6.1 التي تركز على نظام تشعيل Android 9.0 Pie.

كاميرة خلفية بمستشعر Sony IMX386 رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع تركيز PDAF، وفلاش LED، مع EIS، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة مع فتحة عدسات f/2.25، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro عند 4 سم.

مستشعر 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

مدخل 3.5مم للسماعات.

بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W.

المصدر

هذا الموضوع Realme تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 5i يوم 6 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.