دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سوني للكشف عن تفاصيل PlayStation 5 في 7 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على أن سوني تستعد للكشف عن تفاصيل مواصفات إصدارها الجديد من وحدات التحكم في الألعاب PlayStation 5 في 7 من يناير خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020.

تتنافس كلاً من سوني ومايكروسوفت للسيطرة على أكبر حصة من سوق أجهزة التحكم في الألعاب، حيث تستعد عملاق البرمجيات لإطلاق جهاز Xbox Series X العام المقبل، بينما تقدم سوني PlayStation 5.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن التصميم الذي ينطلق به جهاز مايكروسوفت القادم Xbox Series X، بينما تستعد سوني وفقاً لأحدث التسريبات للكشف عن تصميم PlayStation 5 في فعاليات CES للعام 2020.

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وتشير التوقعات إلى أن سوني تستعد للكشف عن تصميم الجيل الجديد من وحدة التحكم في الألعاب قريباً لمنافسة مايكروسوفت التي كشفت بالفعل عن تصميم Xbox Series X منذ بضعة أشهر الآن.

ولقد كشفت شركة سوني عن بعض التلميحات حول خططها لمؤتمر CES 2020، حيث أشارت للحدث الخاص بالشركة بعبارة “المستقبل قادم”، لذا قد نشهد الكشف عن تصميم مبتكر وفريد في وحدة التحكم في الألعاب القادمة PlayStation 5.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سوني للكشف عن تفاصيل PlayStation 5 في 7 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.