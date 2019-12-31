هذه حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن ليلة رأس السنة 2020 - فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تنخفض درجات الحرارة في الأردن نهار أخر أيام عام 2019، اذ تبقى أقل من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية، ويسود طقس بارد في عموم الأردن مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في الشمال. وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، وفق ما ذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية. وتسود ليلا أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب مناطق الأردن عدا الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الصغرى من الصفر المئوي في أجزاء مُختلفة من البلاد. ويُتوقع تشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المملكة، عدا الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتظهر كميات متفرقة من السحب، ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات امطار أقصى شمال المملكة. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة. تحذيرات * الانتباه من تشكل الصقيع بأجزاء من البادية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية. اقرأ أيضاً : طقس العرب: مراقبة نشوء منخفض جوي مع بداية العام الجديد طقس الأربعاء تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية. ويسود طقس بارد في عموم الأردن مع ظُهور السُحب على إرتفاعات مُختلفة، ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار أقصى شمال المملكىة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط على أجزاء من شرق المملكة مثيرة للغبار ببعض هذه المناطق. ويكون الطقس ليلا بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام، اذ يوجد فرصة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار أقصى شمال المملكة. ويتوقع ان يتشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المرتفعات الجبلية الجنوبية والبادية خلال ساعات الليل المتأخرة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. تحذيرات * الانتباه من فرصة تشكل الصقيع بأجزاء من البادية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية.

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