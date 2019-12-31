شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد مهنئا الوطن العربى بالعام الجديد: كل عام وعالمنا العربى بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على تقديم التهنئة للشعب الإماراتي والوطن العربي، بقدوم العام الجديد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، متمنيا عام ملئ بالأمل والعمل و التفاؤل، وكتب بن راشد :"عام جديد يبدأ غدا .. عام خير وتفاؤل .. عام أمل وعمل .. عام استعداد وإنجاز ... كل عام وبلادي بخير .. كل عام وعالمنا العربي بخير .. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم ".

وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاحتفالات رأس السنة، من خلال عروض استثنائية للألعاب النارية التي ستضيء سماء عند الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم الثلاثاء، وذلك تمهيدا للتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عروض الألعاب النارية، في حدث ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، وتتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة في "سجل جينيس للأرقام القياسية" من خلال عروض الألعاب النارية التي ستشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذي ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" في أبوظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

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بدورها تشتهر إمارة دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضىء سماء المدينة مع حلول منتصف الليل.

ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في 10 مناطق مختلفة، وهي: "برج خليفة"، و"برج العرب"، والسيف، و"ذا بييتش"، و"لامير"، و"ذي بوينت"، والقرية العالمية التي ستشهد إطلاق سبعة عروض ألعاب نارية بما يتزامن مع توقيت سبع دول مشاركة في القرية العالمية، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وأتلانتس النخلة، بالإضافة الى عروض برج خليفة حيث سيتضمن العرض الألعاب النارية وعرض الصور على واجهة البرج والتي تتميز بنظام إضاءة LED إضافة إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.