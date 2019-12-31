شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الدفاع الكويتى يزور الجنود الكويتيين المشاركين فى قوات التحالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قائد القوات المشتركة لقوات التحالف ، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح بخميس مشيط.والتقى وزير الدفاع الكويتي، أثناء زيارته بمنسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات (إعادة الأمل) ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية. . وفقا لقناة العربية

وأقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح والوفد المرافق له بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وغادر وزير الدفاع الكويتي مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

من جهة أخرى، قصفت مليشيا الحوثى، أمس الاثنين، الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وفتحت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة (حيس) جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر طبية أن منزلا يقع في حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة، موضحين أن المنزل تعرض لدمار كبير، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وسط حالة من الخوف والرعب والهلع سادت سكان المدينة.

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فيما أفاد شهود عيان، بأن مليشيات الحوثي المتمركزة في الناحية الشمالية لحيس قصفت بمختلف أنواع القذائف أحياء مكتظة بالسكان.

وتستهدف مليشيا الحوثي، بشكل يومي، الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، وتخلق حالة من الخوف والذعر بصفوف المدنيين، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.