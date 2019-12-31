شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية: ملابسات مغادرة "غصن" لليابان لا تزال غير معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الانباء "رويترز"، نقلا عن وزارة الخارجية اللبنانية، أن ملابسات مغادرة كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتورز، لليابان ووصوله إلى لبنان لا تزال غير معلومة

وقالت الخارجية اللبنانية، لا توجد مع اليابان اتفاقية للتعاون القضائي لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفة أن لبنان وجه لحكومة اليابان منذ سنة مراسلات رسمية بخصوص غصن وتم تسليم ملفٍ كاملٍ لمساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام

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وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية قالت، إن فرنسا لم تكن على علم برحيل كارلوس غصن ولا بملابساته، وكان غصن وصل إلى بيروت أمس الاثنين قادما من اليابان قبل أشهر من محاكمته في مخالفات مالية. وينفي غصن التهم الموجهة إليه.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نقلا عن المديرية العامة للأمن العام إن كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتورز دخل البلاد بطريقة شرعية ولا يوجد ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

ووصل غصن إلى لبنان قائلا إنه تحرر أخيرا من القيود المفروضة عليه، ولم يعد أسيرا لقضاء "مزور"، فيما لم تصدر أية تصريحات حكومية من اليابان، خاصة أن معظم الهيئات الحكومية فيها بإجازة رأس السنة.