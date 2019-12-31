شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعثر على كميات من الأسلحة والذخيرة بريف "إدلب " الجنوبى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ اليوم الثلاثاء أن وحدات الجيش عثرت أيضا على عربة إشارة قتالية ، مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ، ومسشفى ميداني به مواد طبية وإسعافية وجراحية مختلفة ، تركية المنشأ.
وتشهد محافظة إدلب تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومتر مربع.
وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.
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