شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعثر على كميات من الأسلحة والذخيرة بريف "إدلب " الجنوبى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكنت وحدات من الجيش السوري خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات "ريف إدلب " الجنوبي الشرقي ، من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ اليوم الثلاثاء أن وحدات الجيش عثرت أيضا على عربة إشارة قتالية ، مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ، ومسشفى ميداني به مواد طبية وإسعافية وجراحية مختلفة ، تركية المنشأ.

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