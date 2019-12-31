شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لديوان سلطان عمان : السلطان قابوس فى حالة مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفاد بيان أصدره ديوان سلطنة عمان اليوم الثلاثاء بأن السُلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان - يتابع برنامج العلاج المقرر، وأنه في حالة مستقرة ، وانه يتابع برنامجه العلاجي ، معربا عن تمنياته له بمزيدٍ من التحسّن ، وصولا إلى النتائج المرجوة.
وفي سياق متصل - أعرب السُلطان قابوس - حسب بيان لديوان السلطنة بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم - عن شكره وتقديره لأبناء شعبه في كافة أنحاء الوطن على ما یبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم.
ودعا الله أن يحفظ البلاد ويوفق أبناءها لمزيد من التقدم والنماء؛ لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها - وفق البيان -.
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