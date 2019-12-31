شكرا لقرائتكم خبر عن المديرية العامة للأمن تقول غصن دخل لبنان بصورة شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة الوطنية للإعلام، فى لبنان نقلا عن المديرية العامة للأمن العام، إن كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتورز دخل البلاد بطريقة شرعية ولا يوجد ما يستدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

كان غصن وصل إلى بيروت أمس الاثنين قادما من اليابان قبل أشهر من محاكمته في مخالفات مالية وينفي غصن التهم الموجهة إليه.

أعرب جونيشيرو هيروناكا وهو محام يابانى ضمن فريق الدفاع عن رجل الأعمال اللبنانى كارلوس غصن، عن بالغ اندهاشه وحيرته من فرار موكله الذى كان قيد الإقامة الجبرية فى اليابان منتهكا بذلك شروط الإفراج عنه بكفالة.

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وقال هيروناكا - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن جوازات سفر غصن الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان" .. مضيفا : أن أفعال موكله لا يمكن تبريرها، وأن المحامين لديهم جوازات سفر غصن (الفرنسي والبرازيلي واللبناني)، بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.

ومن جانبه .. أعلن الرئيس السابق لشركة صناعة السيارات "نيسان" كارلوس غصن أنه غادر اليابان هربًا من الاضطهاد السياسي، وأكد وجوده في لبنان .. وفقًا لبيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وقال : "أنا الآن في لبنان ولن أكون رهينة للنظام القضائي المزيف في اليابان، حيث يفترض الذنب مسبقًا، والتمييز منتشر بشكل واسع، وحقوق الإنسان الأساسية غير محترمة ، وأنا لا أختبىء من العدالة بل هارب من الظلم والاضطهاد السياسي ، والآن يمكنني التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وسيكون ذلك اعتبارا من الأسبوع القادم".