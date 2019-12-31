شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية تؤكد حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق.

ونفت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وصول وزير الدفاع نجاح الشمري، إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، موضحة أن الوزير متواجد في مقر عمله بمقر وزارة الدفاع.

وكان وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلي محيط السفارة الأمريكية في بغداد، لمتابعة آخر التطورات بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين العراقيين، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، المحتجين بمغادرة محيط السفارة فورا.

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