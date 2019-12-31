شكرا لقرائتكم خبر عن قلب أحمر وأول حرف من اسم الملك..عبد الله الثانى وأسرته فى آخر صورة قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الملايين الملكة رانيا عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فدائما ما تقوم بنشر صورها مع الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، ومع أبناءها وبناتها، حيث تحظى العائلة المالكة فى الأردن بحب وشعبية كبيرين من جانب الشعب الأردني، وكذلك العالم العربى.

الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله حسين نشرت صورة تجمعها بزوجها، وبنتيهما، سلمى وإيمان بنت عبد الله الثانى، وعلقت عليها قائلة: "نختم عامنا بالمحبة، وأحلى شيء أن البنات معنا لنبدأ العام معا. كل عام والجميع بخير"



الملك عبد الله وزوجته وبنتيه

وعلقت الملكة وبناتها علامة قلب حمراء على ملابسهن، يخرج منها حرف A، وهو أول حرف من اسم الملك عبد الله.

وكانت الملكة رانيا قد نشرت قبل أسبوعين صورة لأسرتها كاملة، وهم يرتدون جميعا الملابس البيضاء، وعلقت عليها قائلة "سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم".

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أبناء الملك عبد الله هم، الحسين بن عبد الله الثانى، وسلمى، وهاشم وإيمان، وزوجته هي الملكة رانيا فيصل صدقى.

الملكة رانيا من أكثر السيدات الأوليات فى الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة، وقد ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين فى الكويت لأبوين من أصل فلسطينى، وتزوجت الملك عبد الله الثانى عام 1993 قبل توليه العرش، ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999، وكان والدها طبيبًا للأطفال فى احدى مستشفيات الكويت والذى ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية ، ودرست رانيا فى المدرسة البريطانية فى الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

يذكر أن الملك حسين، قد شارك مؤخرا مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.