الأمن العام اللبناني: كارلوس غصن دخل البلاد بـ"صورة شرعية"

بيروت/ ريا شرتوني / الخليج 365

أكّدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن المواطن اللبناني كارلوس غصن دخل إلى بيروت بصورة شرعية.

وفي بيان صادر عنها وصل الخليج 365 نسخة منه، قالت المديرية:" كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت، يهم التأكيد بأنّه لا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".

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وأعلن الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، الثلاثاء، عقب وصوله المفاجئ إلى لبنان أنه لم يهرب من العدالة في اليابان وإنما غادرها لتجنب "الظلم والاضطهاد السياسي".

وكشف غصن عن موقعه، في بيان أصدرته المتحدثة باسمه، دون أن يوضح كيف غادر اليابان، ووعد بالحديث مع الصحفيين الأسبوع المقبل، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وجرى توقيف غصن (لبناني الأصل) بطوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب "مخالفات مالية" وكان يخضع للمراقبة، وتم تحديد أبريل/نيسان 2020 للمباشرة في محاكمته.وكان غصن (65 عامًا) وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، قد دخل السجن في طوكيو لمدة 130 يومًا، وأفرج عنه لاحقًا بكفالة بانتظار محاكمته في الربيع المقبل، للنظر في أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة "نيسان" التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

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