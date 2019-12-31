العراق.. عودة أكثر من 1.350 مليون نازح لمناطقهم في 2019

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الثلاثاء، عودة أكثر من مليون و350 ألف نازح بالبلاد إلى مناطقهم الأصلية خلال عام 2019.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن أكثر من مليون و350 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم الأصلية عام 2019.

وأوضح "عباس" أن العائدين، 240 ألفا و140 عائلة، عادوا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية بالمحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن "محافظة الأنبار (غرب) تصدرت لائحة المحافظات الأكثر استقبالا للعائدين خلال عام 2019، حيث شهدت عودة 89 ألفا و224 أسرة عائدة إلى مناطقها في جميع أقضية المحافظة".

وتابع: "تلتها محافظة صلاح الدين (شمال) بعودة 61 ألفا و55 أسرة، فيما حلت محافظة نينوى (شمال) بـ44 ألفا و383 أسرة".

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وذكر أن "عدد العائدين إلى محافظة كركوك (شمال) بلغ 19 ألفا و132، وإلى محافظة ديالى (شرق) بلغ عدد الأسر العائدة إليها 13 ألفا و926 أسرة، فيما تذيلت مناطق أطراف العاصمة بغداد لائحة العائدين بعودة 3 آلاف و420 أسرة.

وأكد أن "الوزارة مستمرة بتشجيع الأسر النازحة على العودة طوعا إلى مناطق سكناها الأصلية".

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب على "داعش"، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم كبير منها تقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار على المدى القصير لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.