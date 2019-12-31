بيروت.. السفارة الأمريكية تحذّر رعاياها في لبنان‎

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

حذّرت السفارة الأمريكية لدى بيروت، الثلاثاء، مواطنيها الموجودين في لبنان، من تداعيات الدعوات الموجّهة للتظاهر أمام مقر السفارة في عوكر (شمال العاصمة).

يأتي ذلك عقب دعوة "حزب الله" اللبناني إلى التظاهر أمام السفارة، احتجاجًا على الغارات الأمريكية على كتائب "حزب الله" العراقي قبل يومين، وبعد ساعات على اقتحام عشرات المحتجين العراقيين سفارة واشنطن ببغداد وإضرام النيران بإحدى بواباتها.

ونشرت السفارة رسالة بهذا الخصوص عبر موقعها قائلة: "تنبيه من أنّ هناك دعوات للتظاهر أمام السفارة الأميركية في عوكر، اليوم (الثلاثاء)".

وأشارت السفارة في رسالتها، إلى أنّ القوى الأمنية ستعمل على إغلاق الطرق بالقرب من السفارة، اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر.

أمّا عن الإجراءات الواجب اتخاذها، فحثت الرسالة رعاياها على "مراقبة موقع سفارتنا والتحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لمزيد من التنبيهات".

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وأضافت: "تجنبوا مناطق المظاهرة، بالاضافة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية".

والأحد شنت القوات الأمريكية غارات على كتائب "حزب الله" العراقي، بمحافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلا وإصابة 48 آخرين، وفق إحصائية رسمية للأناضول.

والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين.

والإثنين، أدان "حزب الله" اللبناني، بشدة القصف الأمريكي على مواقع نظيره في العراق، واصفا إياه "بالوحشي والغادر".

واعتبر "حزب الله"، في بيان، أنّ "الاعتداء سافر خصوصًا على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.