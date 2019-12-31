قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب "قلق" من منع بعض أنشطته‎

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

- سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب قائد الائتلاف الحكومي رأى في القرار "تضييقا يمس بجوهر أدوار الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين"

- حتى منتصف نهار اليوم (ت. غ) لم يصدر أي تعقيب من وزارة الداخلية حول الموضوع

أعرب حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، الثلاثاء، عن قلقه من قرار وزارة الداخلية منع أنشطته في بعض المدن.

جاء ذلك في تصريح لنائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني، نشره الموقع الرسمي للحزب، عقب اجتماع أمانته العامة الليلة الماضية.

وقال العمراني: "عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن انشغالها وقلقها إزاء بعض القرارات التي تبقى محدودة ومعدودة لبعض رجال السلطة العمومية، التي لم تحترم مقتضيات القانون".

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وأضاف العمراني أن هذه القرارات "كان فيها تضييق على بعض أنشطة الحزب"، معتبرا أن هذا "التضييق والمنع على قلته، يمس بجوهر أدوار الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وهذه وظيفة دستورية لا غبار عليها".

واستنكرت الكتابة الجهوية (المحلية) لشبيبة الحزب منع سلطات مدينة الدار البيضاء أنشطة تواصلية لها، كانت ستنظمها في إطار "دعوة الشباب خصوصا والمغاربة عموما، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية"، واعتبرت القرارات "جائرة وموسومة بالشطط في استعمال السلطة".

وأشار الموقع الرسمي للحزب الذي يتقلد أمانته العامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى أن قرارات منع تنظيم الأنشطة التواصلية للحزب في إطار الحملة الجهوية (المحلية) الداعية إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، "تم بالرغم من سلوك الشبيبة لكل الاجراءات القانونية المعمول بها".

واعتبر أن "هذا المنع تم دون تقديم أي قرار كتابي بالمنع أو إبداء أي سبب قانوني أو واقعي له".

وحتى منتصف نهار اليوم (ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب من وزارة الداخلية حول الموضوع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.