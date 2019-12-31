13 مليون فلسطيني مع نهاية 2019

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

بلغ عدد الفلسطينيين المقدر حول العالم، مع نهاية 2019، حوالي 13.350 مليون فلسطيني، بينهم 5.039 مليون في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، وقطاع غزة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، الثلاثاء، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد، أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ نحو 2.019 مليونا، و3.020 ملايين في الضفة الغربية.

وأشار الجهاز إلى أن نسبة اللاجئين بين سكان الضفة وغزة، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم إبان نكبة فلسطين عام 1948 تقدر بـ 42%.

ويعيش داخل إسرائيل، 1.597 مليون فلسطيني، ينحدرون من سلالة نحو 154 ألف فلسطيني، لم يغادروا أراضيهم إبان النكبة.

أما بقية الفلسطينيين، فيعيشون في الشتات، ومنهم 5.986 ملايين في الدول العربية، ونحو 727 ألفا في الدول الأجنبية، بحسب البيان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.