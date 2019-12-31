الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سودانية في حجة

اليمن / الخليج 365
قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الثلاثاء، إنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، اطلعت عليه الخليج 365، فيما لم يصدر تعليق من قبل الجانب السوادني أو التحالف العربي حول الأمر حتى الساعة 12:05 ت.غ.
وأوضح "سريع" أن "الدفاعات الجوية التابعة لجماعته تمكنت من إسقاط طائرة تجسسيه من نوع فانتوم في منطقة الطينة بمديرية حيران في محافظة جحة المحاذية للحدود السعودية".
وأضاف أن "الطائرة تابعة للقوات السودانية، وتم اسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".
ولم يتطرق "سريع" إلى تفاصيل أخرى.
وتقاتل قوات سودانية ضمن تحالف عسكري عربي في اليمن منذ عام 2015، تقوده السعودية، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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