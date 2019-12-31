لبنان.. الحريري يلمح لوجود من يسعى لدخول الحكومة بشكل غير مباشر

بيروت / ريا شرتوني/الخليج 365

انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الثلاثاء، بعض القوى السياسية في بلاده، ملمحًا إلى وجود من يسعى لدخول الحكومة بطريقة غير مباشر.

وكتب الحريري تغريدة باللهجة العامية، ونشرها عبر حسابه على "تويتر": "فعلا الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت"، دون الإشارة إلى أي من الأحزاب التي تباينت الرؤى بينها حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف: "في ناس عندن عمى ألوان بالسياسة ونظرهن مروكب على اللون الأزرق.. رافضين يفوتو عالحكومة من الباب وراكضين يفوتو من الشباك".

والمقصود أنه "ثمة أناس لا ترى ونظرها مركز على لون الأزرق (في إشارة إلى لون تياره السياسي)"، ملمحًا بأنّ هناك من يسعى للدخول إلى الحكومة بشكل غير مباشر، دون تحديد.

وختم تغريدته بالقول: "مشاكلكن ما تحلوها على ضهر غيركن. خلصنا بقا (لا تعالجوا مشاكلكم على حساب غيركم، يكفي ذلك)".

ولم يوضح الحريري أكثر، لكن يبدو أن تصريحه جاء ردا على تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي غرّد قبل ساعات، قائلا: "بالأساس فإن الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة".

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وأضاف جنبلاط: "الاتصالات بين البرتقالي (في إشارة إلى لون التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل) والأزرق والذي خرب البلاد يبدو يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد".

وتابع: "لكن أحذّر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان (في إشارة إلى باسيل صهر الرئيس ميشال عون)".

والثلاثاء الماضي، اعتبر الحريري أن الحكومة التي يجري تشكيلها ستكون "حكومة جبران باسيل (وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال)".

وخلال حديث مع صحفيين آنذاك في "بيت الوسط" (مقرّ إقامته)، أضاف الحريري: "بالنسبة لموقفي من الحكومة العتيدة، أعود وأكرر لا تسمية ولا تغطية ولا مساءلة ولا ثقة إذا تطلب الأمر".

وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية حسان دياب، لتشكيل الحكومة، لتخلف حكومة الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من الشهر ذاته.

وامتنعت كتلة "المستقبل" (19 نائبًا من 128)، بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات.

وأبلغت الكتلة دياب بأنها "لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها"، بحسب ما صرح به، السبت، النائب عن الكتلة، سمير الجسر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.