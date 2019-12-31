"فتح" تحتفل بالذكرى الـ 55 لتأسيسها

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

نظّمت حركة "فتح"، الثلاثاء، مهرجانا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، احتفالا بالذكرى الـ 55 لتأسيسها.

وانطلقت مسيرة من وسط مدينة رام الله، باتجاه ميدان "المنارة"، حيث أقيم حفل شارك فيه قيادات بارزة في حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وقال محمود العالول، نائب القائد العام لحركة فتح، في كلمة خلال الحفل، إن حركته "ماضية في سبيل تحقيق حرية الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف:" نعم الظروف صعبة، ونواجه عدوانا إسرائيليا وسياسات أمريكية، لكن قدرتنا على الصمود كبيرة بوحدتنا وتماسكنا".

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وتابع:" لن نقبل مقابل هذا الكم الكبير من التضحيات إلا حريتنا واستقلالنا وحقوقنا غير منقوصة".

وشدد على أن حركته "مصممة على خوض الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

وانطلقت مسيرات مماثلة في مدن جنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، وأريحا (شرق).

ويضيء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس حركة فتح، "شعلة الانطلاقة"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء الثلاثاء.

وتأسست حركة "فتح"، كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 1965، على يد قادة أبرزهم، الرئيس الراحل ياسر عرفات.

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