“ترامب” يطالب السلطات العراقية بحماية سفارته

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات العراقية إلى حماية السفارة في بغداد، مؤكداً أن إيران ستكون مسؤولة عن أي هجوم على السفارة الأمريكية ببغداد.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن مراسلها نبأ حرق مرآب السفارة الأمريكية من قبل مناصري “حزب الله” العراقي، والحشد الشعبي، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي المحتجين بمغادرة محيط السفارة الأمريكية فوراً، وقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق، نقلت “رويترز” عن مسؤولين في وزارة الخارجية العراقية أنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة قبل أن يتمكّن محتجّون من اقتحام حرم السفارة.

وكان قد قال “عبدالمهدي” في بيان: “نطلب من الجميع المغادرة فوراً بعيداً عن هذه الأماكن، ونذكر أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات”.