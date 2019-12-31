اتحاد الكرة يتكفل برواتب المدربين السعوديين بأندية الدرجة الثانية

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت اللجنة الفنية باتحاد الكرة، المرحلة الأولى من مبادرة تمكين عمل المدرب الوطني في أندية الدرجة الثانية، على أن يتكفل اتحاد الكرة وفق ضوابط معينة بدفع رواتب المدربين الشهرية، بدءاً من يناير المقبل.

وأوضحت اللجنة، أن اتحاد الكرة أقرّ مبادرة تمكين عمل المدرب الوطني بأندية الدرجة الثانية، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي أكد دعمه وتأييده للخطوة، خلال اجتماع عقده أمس (الإثنين) بالرياض مع رؤساء أندية الدرجة الثانية.

وأشارت اللجنة، إلى أن الهدف من المبادرة تمكين العمل للمدربين الوطنيين أيًا كانت صفتهم التدريبية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية.