وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأوضحت ذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومدينة الأمير سلطان الطبية؛ بينما المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تمريض- ما بعد الولادة (عدد 20 وظيفة)، فني تعقيم (عدد 3 وظائف).
وأضافت، أخصائي أشعة فوق صوتية؛ ممرض ثاني- جناح الأمراض المزمنة (عدد 5 وظائف للنساء)، مساعد طبيب أسنان (عدد وظيفتين)، أخصائي بصريات، أخصائي سمعيات، أخصائي خدمات طبية طارئة (عدد 4 وظائف)، أخصائي أشعة، أخصائي علاج طبيعي.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، حتى تاريخ 17 يناير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا .
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