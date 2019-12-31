وفاة 5 من عائلة واحدة بحادث تصادم على طريق مرات- الدوادمي- الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية توفي مواطن ووالده وطفلان من أبناء اخته , جراء حادث تصادم وقع بين سيارتهم “الداتسون” وسيارة “دينا” على طريق “مرات- الدوادمي- الرياض”.

وقد باشر الخادث فِرَق الإنقاذ والإطفاء بمركز الدفاع المدني بمحافظة مرات , حيث اتضح وفاة ٥ من ركاب سيارة “الداتسون”، وهم خمسة مواطنين من عائلة واحدة (السائق، ووالداه، وطفلان من أبناء أخته)، إضافة إلى إصابة أخته وطفل آخر وقائد سيارة الـ”دينا”.

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