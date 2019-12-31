بي إم دبليو تشحن دراجاتها الكهربائية بطريقة مبتكرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 سجلت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات براءة اختراع لشحن لاسلكي لدراجاتها الكهربائية بطريقة مبتكرة، تختصر فيها عملية إيقاف الدراجة وتوصيل كابل الشحن بقاعدة الشحن. وبحسب براءة الاختراع، فإن التقنية الجديدة عبارة عن دمج مُستقبل شحن لاسلكي "AC" في الحامل الجانبي للدراجة، وبمجرد إيقاف الدراجة ووضع الحامل الجانبي فوق وسادة الشحن، تبدأ عملية الشحن اللاسلكي فوراً.

ويقوم ملف "AC" المدمج في الحامل الجانبي للدراجة بتحويل الطاقة الكهرومغناطيسية إلى طاقة كهربائية تُخزن في بطارية مدمجة في الدراجة تُستخدم في شحنها لاسلكيا، حسب ما ورد في موقع "إلكتريك" الإلكتروني الأمريكي المخصص في الطاقة المستدامة.

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