تصميم جديد لتطبيق تويتر لأجهزة آي باد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

يعمل التحديث الجديد لتطبيق تويتر على مواءمة التصميم مع المساحة المتوفرة على الجهاز اللوحي أبل آي باد، حيث يظهر القليل من المساحات البيضاء مع المزيد من المعلومات في العرض العام. ومن خلال التحديث الجديد يقترب تصميم تطبيق تويتر المخصص لجهاز آي باد من إصدار الويب؛ حيث يشاهد المستخدم عمودا مركزيا على الشاشة يتضمن التايم لاين ومساحة بيضاء على الحافة، كما يظهر شريط القوائم على الحافة اليسرى للشاشة إلى جانب التايم لاين. وهناك عمود جديد على الجانب الأيمن يظهر به نتائج البحث أو "التريند" الحالي أو اقتراحات للمستخدم يمكن متابعتها، وقد اعتمد التصميم القديم على التنسيق العرضي، وظهر بشكل سيء، نظراً لأن الحواف ظلت خالية، ولكن مع تنسيق الأعمدة الثلاثة بجانب بعضها البعض، فإن التصميم أصبح أكثر جاذبية. وحتى مع التحديث الجديد لا يتمكن المستخدم من تخصيص تنسيق التطبيق حسب المتطلبات الفردية، ولذلك يمكن اللجوء إلى بدائل تويتر مثل Tweetdeck إذا رغب المستخدم في عرض أكثر من تايم لاين أو تصنيف المعلومات حسب الموضوعات.

