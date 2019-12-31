أبرز التوجهات للعناية بالأطفال في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

كشفت دراسة أجريت في موقع تشانيل مام الإلكتروني، وشملت 2000 من الآباء، عن مجموعة من التوجهات المتوقعة للعناية بالأطفال في عام 2020. وقد أورد موقع "ميترو" الإلكتروني، قائمة بهذه التوجهات على النحو التالي: １- الاستماع للأطفال بدلاً من سيطرة البالغين على مصائر أطفالهم ورغباتهم، سيكون الآباء في عام 2020، أكثر انفتاحاً حول الاستماع لأطفالهم والاعتراف بقدرتهم على أن يتولوا أمورهم بأنفسهم. وقد أظهرت الدراسة بأن الأطفال لديهم مخاوف ومهام حقيقية، وأنه لا ضير في السماح لهم بتوجيه وقيادة الكبار. 2- الألعاب العائلية بدلاً من الجلوس حول التلفزيون لمشاهدة برنامج ما في ليلة عطلة نهاية الأسبوع، ستبدأ العائلات في قضاء الوقت معاً من خلال الاستمتاع بمجموعة ألعاب جماعية. 3- الولادة الطبيعي تشير الدراسة إلى أن الولادة الطبيعية الذي تعزف عنها الكثير من النساء، وتستبدلها بالعمليات القيصرية، ستكون أكثر شيوعاً في العقد القادم. 4- دور الحضانة نظراً لتزايد عدد النساء العاملات بشكل ملحوظ، فإن الكثير من الشركات ستبذل المزيد من الجهود لتوفير مساحات مخصصة لرعاية الأطفال وتوفير فرصة للأمهات للتواصل معهم بشكل أفضل. 5- هدايا خالية من البلاستيك بسبب تزايد الوعي العام حول أضرار البلاستيك على البيئة، من المتوقع أن يزداد عدد الآباء والأمهات الذين يحجمون عن شراء هدايا البلاستيك لأطفالهم في العام المقبل. 6- تقنية إرجاع الصدمات عند الولادة تعتبر هذه التقنية نوعاً من العلاج لمساعدة الأمهات على التغلب على الولادات الصعبة، وهي تشبه إلى حد ما التنويم المغناطيسي، وتتمثل في إدخال الأم في حالة من الاسترخاء التام، ومن ثم إخضاعها لصدمة ما، قبل إعادتها إلى الحالة الطبيعية. 7- الجدولة الدقيقة من المتوقع أن ينحو الآباء والأمهات إلى المزيد من الدقة في جدولة مهامهم اليومية، فبدلاً من مجرد القول بأن الصباح مخصص لتنظيف المطبخ، سيكون هنالك المزيد من التحديد، على سبيل المثال: في الساعة 8:05 دقائق سيتم مسح المطبخ، وفي الساعة 8:20 دقيقة سيتم تجهيز وجبات الأطفال.

