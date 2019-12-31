«حيتان قاتلة» تهاجر إلى إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رُصدت 3 «حيتان قاتلة» في منطقة بحرية تفصل بين شبه الجزيرة الإيطالية وجزيرة صقلية بالبحر المتوسط، في أول رؤية من هذا القبيل في مضائق صغيرة.

ويعتقد علماء الأحياء البحرية أنها نفس المجموعة التي جاءت من آيسلندا وشوهدت قبالة ساحل شمال غربي إيطاليا في وقت سابق من الشهر الحالي.

ورأى صياد يدعى سيمون فارتولي (25 عاماً) زعانف «الحيتان القاتلة» تخرج من الماء، وصورها وهي تسبح إلى جانب قاربه. وقال: «تقدمت حتى كدنا نلمسها، وجودها هنا في مضيق ميسينا شيء مبهج لنا».

وعلى النقيض قال جيانماركو أرينا، الذي كان بصحبة فارتولي عندما شاهدا الثدييات الضخمة، «شعرت بخوف شديد..حجم الحيوان يبلغ مثلي حجم قاربي».

ووصلت مجموعة من 5 حيتان قاتلة، من نوع أوركا، قبالة ميناء جنوة في شمال إيطاليا أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول، وسرعان ما حدد علماء الأحياء البحرية أنها قادمة من آيسلندا، على بعد أكثر من 5200 كيلومتر.

وقالت جمعية حراس حيتان أوركا في آيسلندا: «هذا أول تسجيل على الإطلاق لهجرة حيتان أوركا بين آيسلندا وإيطاليا في تاريخ أبحاث الحيتان القاتلة. نعتقد أن الهجرة لمسافة تزيد على 5200 كيلومتر من أطول طرق الهجرة المسجلة على الإطلاق في العالم».