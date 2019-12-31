ساندرز تعافى «بلا مضاعفات» بعد إصابته بأزمة قلبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعافى السيناتور بيرني ساندرز الساعي إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية من آثار الأزمة القلبية التي تعرض لها قبل ثلاثة أشهر، بحسب ما قال أطباء في رسائل نشرها السيناتور الاثنين.

ويحتل السيناتور ـ 78 عاماً ـ المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية خلفاً لنائب الرئيس السابق جو بايدن البالغ 77 عاماً. وتعرض ساندرز لأزمة قلبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، غير أنه تماثل بعدها «للشفاء من دون مضاعفات» بحسب ما قال طبيبه المختص بأمراض القلب مارتن إم. لي وينتر من مستشفى جامعة فيرمونت.

وأضاف الطبيب برسالة أنه «في هذه المرحلة لا أرى أي سبب يمنعه من الاستمرار في القيام بحملته من دون قيود. وإذا تم انتخابه، فأنا واثق بأنه ستكون لديه القوة العقلية والجسدية لتحمل صعوبات منصب الرئاسة».

من جهته كتب برايان بي. موناهان، طبيب الكونجرس الأمريكي الذي يُتابع وضع ساندرز باستمرار أنه «بصحة جيدة حالياً». وأضاف أنه «يستجيب بقوة لمتطلبات الحملة والسفر والنشاطات الأخرى المجدولة، بلا أي قيود».