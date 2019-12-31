السلطات الفلبينية تحذر من الاستخدام الفردي للألعاب النارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت السلطات الفلبينية المواطنين الثلاثاء، على تجنب استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة، لتجنب وقوع الحوادث التي تسببت في إصابة 62 شخصاً، خلال الأيام الـ 11 الماضية. وقالت وزارة الصحة إن الضحية الأخيرة كان صبياً ـ 13 عاماًـ، في إقليم نويفا إيسيجا في شمال البلاد، والذي فقد اثنين من أصابعه بعد أن أشعل لعبة نارية أسطوانية الشكل.

ونظمت الحكومات المحلية في أنحاء البلاد حفلات في الشوارع وعروضاً للألعاب النارية، في محاولة لثني المواطنين عن استخدام الألعاب النارية بصورة فردية. وعادة ما يقوم الفلبينيون باستخدام الألعاب النارية، كما يلجأ بعضهم إلى إطلاق نيران البنادق في الهواء، حيث يعتقدون أن الضجيج يبعد الحظ السيئ ويجلب الحظ السعيد في العام المقبل.

وارتفع حجم الإصابات الناتجة عن استخدام الألعاب النارية، والتي تم تسجيلها خلال الفترة من 21 كانون الأول/ديسمبر وحتى 31 من الشهر نفسه بنسبة 3%، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تصريحات وزير الصحة فرانسيسكو دوك، الذي قال«ليست علامة جيدة. فقد يعني ذلك استمرار الحوادث». وأضاف «ليس من المتوقع سقوط أمطار خلال ليلة رأس السنة، وسيغري ذلك الكثيرين لاستخدام المزيد من الألعاب النارية. نحث الجميع على تجنب استخدامها».