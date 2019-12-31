«الدمى».. شرطة مرور لردع المخالفين على طرق بنغالور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنّت السلطات في مدينة بنغالور جنوب الهند، طريقة غير عادية لمنع المخالفين من خرق قانون المرور هي عناصر شرطة من الدمى.

وتوضع هذه الدمى التي تلبس ملابس خاصة بشرطيي المرور، وهي قبعات وقمصان بيضاء وسترات مشعة مع شارات، عند التقاطعات الرئيسية على أمل أن يدفعوا السائقين إلى احترام قوانين السير.

مع وجود ثمانية ملايين سيارة تسير على الطرق المزدحمة في بنغالور، تقول الشرطة إنها لا تملك ما يكفي من العناصر البشرية لإدارة كل التقاطعات. وقال مفوض شرطة المدينة بهاسكار راو «الفكرة ليست تخويف أحد بل التزام قواعد السير». وأضاف «هناك 44 ألف تقاطع في المدينة لكن تم وضع إشارات المرور في حوالى 450 منها فقط، وفي بقية التقاطعات يدير عناصر الشرطة بأنفسهم حركة المرور».

وأوضح أن الشرطيين يستخدمون أسلوب «الغميضة» فيبدلون الدمى بعناصر بشرية بعد الحين والآخر لإبقاء السائقين ملتزمين بالقانون.

ويطلق على بنغالور «سيليكون فالي» الهندية، وهي موطن لحوالى 13 مليون شخص. ويقتل شخصان في المتوسط يومياً على طرقاتها.