شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» أكثر التطبيقات التي تم تحميلها طوال عقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت شركة «آب آني» الأمريكية المتخصصة، قائمتها السنوية عن الشبكات الاجتماعية، وكان «فيسبوك» و«ماسنجر» و«واتساب» و«إنستغرام» أكثر أربعة تطبيقات تم تحميلها على الهواتف في عقد 2010. وعليه حصدت شركة «فيسبوك» المراكز الأربعة الأولى من خلال منصتها الرئيسية وتطبيقات الرسائل الخاصة بها بحيث اشترت «إنستغرام» في العام 2012 و«واتساب» في العام 2014 إضافة إلى تطبيق «مسنجر».
وتهيمن الشبكات الاجتماعية إلى حد كبير على هذه القائمة مع «سناب شات» و«تيك توك» (المركزان الخامس والسابع)، وهما منصتان نالتا استحساناً من الشباب وكذلك «يوتيوب» و«تويتر». كما جاءت خدمة «سكايب» أيضا ضمن المراكز العشرة الأولى القائمة.
وفي ما يتعلق بألعاب الفيديو، تصدرت «سابواي سورفر» و«كاندي كراش ساغا» و«تامبل ران 2» قائمة أكثر ألعاب تم تحميلها خلال العقد 2010.
وظهرت «نتفليكس» و«تيندر» و«باندورا ميوزيك» في قائمة أكثر التطبيقات إنفاقاً من المستخدمين وتلتها «تنسنت فيديو» و«لاين» للرسائل الفورية والمكالمات الصوتية والفيديو.
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