دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لتصميم جديد لهاتف الأيفون بدون نتوء في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر موقع LetsGoDigital براءة إختراع جديدة من شركة ابل، تكشف عن هاتف مميز بتصميم الشاشة الكاملة، ودون النتوء العلوي في الشاشة.

تكشف مخططات براءة إختراع ابل عن تصميم جديد لهواتف الأيفون يختلف عن تصميم هاتف iPhone 11 Pro الحالي، حيث يتميز تصميم الهاتف في مخططات براءة الإختراع بشاشة مستطيلة، مع زوايا مربعة، كما تختفي إعدادات تقنية Face ID ونتوء الكاميرة الأمامية من الشاشة.

أيضاً يتميز تصميم الهاتف بزر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات إلى جانب زر للتحكم في الإشعارات في الإطار الجانبي للهاتف، كما تأتي فتحة SIM إلى أسفل زر التشغيل.

ويشير تقرير LetsGoDigital إلى أن هذا التصميم سيقدم في إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، إلا أنها مازالت شائعات لا يمكن التأكيد عليها الآن، حيث تشير بعض التسريبات إلى أن ابل تقدم تصميم نتوء الشاشة في الإصدار القادم أيضاً من هواتف الأيفون.

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من جانب أخر يشير التقرير إلى أن شركة ابل ستقدم ميزة إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تأتي الكاميرة الأمامية أيضاً مدمجة في الشاشة.

يذكر أن بعض التوقعات تشير أيضاً إلى أن التصميم الذي يظهر في براءة الإختراع يعود لجهاز iPod Touch القادم، والذي يأتي العام المقبل بتصميم هواتف iPhone.

المصدر

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لتصميم جديد لهاتف الأيفون بدون نتوء في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.