شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الامم المتحدة بالعراق تنفى إجلاء موظفيها من بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت بعثة الأمم المتحدة فى العراق، اليوم الثلاثاء إجلاء موظفيها من المنطقة الخضراء فى بغداد. جاء ذلك فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا).

وكانت قد ترددت أنباء حول إجلاء بعثة الأمم المتحدة موظفيها من المنطقة الخضراء فى بغداد، على خلفية الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية، الأمر الذى دعا البعثة إلى إصدار هذا البيان.

يذكر أن عددا من المحتجين قد اقتحموا اليوم المنطقة الخضراء وتجمعوا أمام السفارة الأمريكية للاعتصام تنديدا بالغارات الأمريكية على مواقع لكتائب "حزب الله" في منطقة القائم غرب الأنبار.

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