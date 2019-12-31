شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يشيد بمستوى العلاقات مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، بمستوى العلاقات المتينة والمتطورة بين السودان واليابان. وبحث البرهان، اليوم الثلاثاء، مع سفير اليابان بالسودان، شينى اورابا ياشى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقيتها.

وقال السفير الياباني، في تصريح صحفي، إنه قدم تهاني حكومة وشعب بلاده لقيادة وشعب السودان، ببداية عهد جديد بعد ثورة ديسمبر.

وأشار السفير الياباني إلى أن العلاقات السودانية اليابانية علاقات تمتد عبر التاريخ، مؤكدًا حرص بلاده على تطويرها وتقويتها في مختلف المجالات والاستمرار في مساندة السودان ودعمه في المستقبل.

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