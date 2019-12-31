شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تتسلم الرؤية التفاوضية لمسار الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم وفد الحكومة السودانية، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق الركن شمس الدين كباشى فى جوبا اليوم الثلاثاء، الرؤية التفاوضية لقضايا مسار الشمال، من رئيس لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام، توت قلواك، مستشار رئيس رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، وفى حضور رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادى ادريس.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عضو مجلس السيادة الفريق الركن كباشي، أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة من دولة جنوب السودان، لتحقيق السلام بالسودان، منوها بالكبير من قبل "الجبهة الثورية" و "الإرادة القوية" من كل الأطراف التي تسود مسيرة التفاوض من أجل السلام.

وأكد قلواك عزم دولة جنوب السودان على تحقيق السلام بالسودان، وأن يكون العام 2020، عاما للسلام بالبلدين، مشيرا إلى أن التفاوض بين الأطراف يسير بصورة طيبة ومبشرة.

من جانبه، قال الهادي إدريس إن ممثلي مسار الشمال تمكنوا من توحيد رؤاهم التفاوضية حول قضايا المسار، وتجاوز كافة الخلافات في هذا الشأن .. مشيرًا إلى أن تسليم الرؤية التفاوضية لمسار الشمال يصب في تعزيز مسيرة التفاوض ويدعم المؤسسات الانتقالية.

وأعرب عن أمله في أن يعم السلام والاستقرار ولاية غرب دارفور، التي شهدت أحداث عنف راح ضحيتها قتلى وجرحى، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء الأحداث هناك.