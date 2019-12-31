تركيا تعلن مقتل أحد جنودها جراء تفجير بمدينة "تل أبيض" السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء بمقتل جندي جراء إصابته بجروح خطيرة إثر تفجير وقع بمدينة تل أبيض بشمال سورية قبل يومين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن الجندي كان نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث لقي حتفه متأثرا بجروحه.

وكانت قوات تركية مدعومة بمسلحين سوريين قد سيطرت على تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة السورية، بعد عملية عسكرية أطلقتها في تشرين أول/أكتوبر الماضي ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية.

وتم لاحقا تعليق العملية العسكرية بعد تفاهمات توصلت إليها أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو.