الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - محتجين أمام السفارة الأمريكية أطلقت قوات الأمن العراقية اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع خارج السفارة الأمريكية لتفريق محتجين تجمعوا للتنديد بهجمات جوية أمريكية على العراق. وذكر شاهد من رويترز إنه تم إطلاق كمية صغيرة من الغاز المسيل للدموع وحث مقاتلو فصائل مسلحة الحشد على التفرق باستخدام مكبرات الصوت. وكان قد تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من المبنى في وقت سابق لدواع أمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام السفارة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.