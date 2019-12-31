نمر بري يقتل طفلاً عمره عامان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
قتل نمر بري طفلاً عمره عامان أمام منزله في قرية بوسط نيبال، حسبما أفاد مسؤول شرطة محلي اليوم الثلاثاء. وقال رودرا براساد بانجيني، كبير مسؤولي الشرطة في منطقة تاناهو، إن الطفل كان متروكاً بمفرده أمام المنزل أمس الإثنين عندما انقض عليه الحيوان. وقال المسؤول: "لقد سحله النمر لمسافة كيلو متر واحد إلى أعلى التل وقتله". وتم العثور على عشرة أطفال وقد فارقوا الحياة بسبب هجمات الحيوانات، ربما تكون من النمور البرية، في المنطقة في العامين الماضيين، وفقاً للمسؤول. وقال: "لقد نزح الكثير من الناس إلى المدن. لقد تخلت معظم المجتمعات السكانية عن الزراعة. وقد تسبب ذلك في نمو الغابات والشجيرات، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع بيئة الحيوانات البرية". وزاد الصراع بين الحيوانات البرية والبشر في نيبال خلال الشهور الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات والحدائق الوطنية.
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