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روسيا وأوكرانيا توقعان على اتفاق لنقل الغاز إلى أوروبا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كييف وموسكو مساء الاثنين أنهما وقّعتا بعد مفاوضات صعبة عقداً لنقل الغاز الروسي الى أوروبا عبر أوكرانيا، لتضعا بذلك حداً لمخاوف من أزمة جديدة في فصل الشتاء. وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على «فيسبوك»: «وقعت أوكرانيا عقد ترانزيت لمدة خمس سنوات. أوروبا تعرف أننا لن نتخلى عنها».
وأكد هذه المعلومات رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» اليكسي ميلر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية. وقال «لقد تم توقيع مجموعة كاملة من الوثائق» ما سيتيح لنا مواصلة «نقل الغاز بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر» تاريخ انتهاء العقد الحالي.
وكانت المفاوضات الرامية الى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قد شهدت توتراً شديداً، ما أثار مخاوف من فشلٍ في اللحظة الأخيرة قد يعطل الإمدادات الى الدول الأوروبية.

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