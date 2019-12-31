حضارة ما بين النهرين.. مبتكر الاحتفال بالعام الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن ابتكار فكرة الاحتفال برأس السنة يرجع إلى حضارة ما بين النهرين من الأكاديين والبابليين والآشوريين والكلدانيين 2000 عام قبل الميلاد، وكان يطلق على الاحتفال «أكيتو»، وبالسومرية كان يسمى «اكيتي سنونم»، وبالأكادية «ريش شانين».

وكان يبدأ مع أول يوم شهر إبريل/ نيسان ويستمر لمدة 12 يوماً.

وتعد الحضارة البابلية الأولى أول من احتفلت بهذا اليوم.

كما خصص الرومان قديماً أول يوم في السنة الجديدة للاحتفاء بالإله «جانوس»، وتصوروه على هيئة إنسان ذي وجهين باتجاهين متعاكسين، وفي يوم الاحتفال برأس السنة كانوا يلقون نظرة إلى الماضي من خلال وجه جانوس مودعين، ونظرة أخرى إلى العام الجديد مستبشرين، وكان له معبد تفتح أبوابه أيام الحرب وتغلق أيام السلم، وله 12 باباً أي بعدد أشهر السنة.

وفي أول يوم كان الرومان يحتفلون بمواكب من الزهور والفواكه.

وأصبح الآن هذا التقليد هو أساس الاحتفال برأس السنة الميلادية، حتى إن شهر يناير/ كانون الثاني باللغة الإنجليزية سمي January نسبة إلى Janus، وهو إله البوابات والمداخل والانتقالات والطرق والممرات والمخارج، ويعتبر حسب الميثولوجيا حاسم النزاعات والحروب والسلام.