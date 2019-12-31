شكرا لقرائتكم خبر عن أبو لوز يُطعم الدمى شعراً في اتحاد الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مقره بالقصباء، في الشارقة، مساء أمس الأول، الزميل الشاعر يوسف أبو لوز، وأدارت الأمسية وقدمتْ لها الكاتبة صالحة عبيد، وحضرها الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام للاتحاد.

في مجمل قراءاته الشعرية تقمص أبو لوز دور الراوي الذي يلتقط تفاصيل وأشياء صغيرة من حياتنا، ثم يضيء عليها كي تكون قضية إنسانية بحجم اتساع هذا الكون، وانتقل بسلاسة بالجمهور بين عدة معان وقيم أخلاقية إنسانية كالصداقة، والوفاء في أدق صورة له، والنبل والتعفف عن التسول والارتزاق.

واستخدم لغة زاوجت بين العادي الذي يلتقطه الوعي من دون عناء، وبين الإحالات المدهشة نحو القصص القرآني تارة، ونحو الرموز والدلالات المتواترة في ذاكرة البشر، وأهدى قراءاته إلى روح الشاعر الراحل حبيب الصايغ الذي أكد على استمرار حضوره في الوجدان برغم رحيله.

«صانع الدمى» كانت أول قصيدة قرأها أبو لوز، وفيها قدم حكاية مطرزة بالإشارات والإحالات القِيمية، حين تحدث عن صانع دمى يعمل من دون كلل طيلة ثلاثين عاماً على حرفة تناقلها أباً عن جد، وعشقها بطريقة تتجاوز العلاقة التي تربط بين المهنة عادة، وبين تأمين ممارسة الحياة وضروراتها، وفيها يقول:

«لي ثلاثون عاماً أُنادي على الناس/ إنْ كان منهم يبيع لي الصوف والخيط/ والمغزل المتصوف مثلي/ وإنْ كان منهم يبيع الحصى والعظام/ وشيئاً من الخبز لي/ لا لآكل، بل لأغذي الدمى».

بعد ذلك المشهد الشعري الكثيف الذي يرسم فيه الشاعر ببراعة السهل الممتنع، علاقة صانع الدمى المتفردة بدُماه، يدخل بجمهوره إلى منطقة أضاء فيها على معنى العيش بكرامة ومن دون امتهان للقيم والمبادئ وللهدف من الحياة النبيلة عند أي إنسان، فقال في مقطع آخر من القصيدة نفسها:

«لي ثلاثون عاماً على حرفةٍ لأبي/ كان أورثني إبرة لأخيط بها/ كي أعيش من الخيط/ والصوف/ لا أتسول أو أتذمر أو أمسح الجوخ/ مكتفياً بقليل من الملح والحطب القروي/ ومثلي يُعمِر حتى يُقال/ اكتفى بالحصى والعظام/ وعاش/ إنني صانع للدمى/ زوجتي مخمل/ وبناتي قماش».

وقرأ قصائد أخرى من بينها: «التفاح الخجول»، و«قافية الراء»، و«ها الدنيا بلا صيد كآبة»،

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التي استلهم الشاعر فيها من بعض القصص القرآني، حين وظف بعض الرموز المرتبطة بقصة سيدنا يوسف، عليه السلام، وقال في قصيدته تلك:

«أمي سقتني دلو ماء، دلوها المغروف من بئر لها/ في حوش منزلها/ وأمي حممتني بالسحابة/ أمي الجميلة بنت هاشم/ والوسيطة بين أختيها/ فصرتُ في أهلي عزيزاً/ ليس يشبهني أخي/ قمراً خجولاً فوق غابة».

ويضيف الشاعر في مقطع آخر من القصيدة:

«كانت تعلمني اصطياد الطير بالمقلاع / فاصطدت النسور لها وقلتُ الريش لي لأطير/ والباقي لجوع الذئب/ هالدنيا بلا صيد كآبة/ ولسوف أرعى نوق أمي في شعاب الشيح/ أتبعها وأتبع ظلها/ متأملاً في خلقها/ وأكون في الرعيان منفرداً صموتاً/ لو خطبتُ أكون أبلغهم خطابة».

وبعد تلك القراءات أجرت صالحة عبيد حواراً مع أبو لوز تناول فيه جدل العلاقة بين الشعر والصحافة كمهنة، وأكد أنه لا يوجد تعارض بين كونه شاعراً وعمله الصحفي، وقال: «أقرب مهنة للشاعر هي الصحافة».

واستعرض أبو لوز قصته مع الصحافة الثقافية، حيث ذكر أنه دخلها في العام 1982، قادماً من مهنة التدريس، وأوضح أنه بعد دخولها اكتشف أنه أضاع سنوات من عمره قبلها في مهنة نبيلة، لكنها لم تكن مهنته التي تتسق مع كونه شاعراً.

من جهة أخرى شدد أبو لوز على أن العمل في الأقسام الثقافية في الصحافة يتطلب دائماً من المرء أن يقرأ ويقرأ باستمرار، كي يكتب، وحلل أبو لوز بعد ذلك المشهد الثقافي الإماراتي حيث أبرز أنه متنوع، ومتجدد، واستعرض عدة مراحل تاريخية لذلك المشهد، فأوضح أنه في فترة الثمانينات من القرن الماضي كان حضور القصة القصيرة بارزاً في الإمارات من خلال أسماء كبيرة مثل مريم جمعة فرج، وسلمى مطر سيف، وتحدث أبو لوز عن بعض الانقطاعات التي حدثت في الثمانينات حيث غابت بعض الأسماء البارزة مثل عارف الخاجة، وسلمى مطر سيف.

وفي ختام الأمسية كرم محمد حمدان بن جرش يوسف أبو لوز وصالحة عبيد.