أعضاء «استشاري الشارقة» يوجهون 145 سؤالاً في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :”الخليج 365”

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 14 جلسة عامة خلال عام 2019، ناقش خمسة موضوعات عامة، وبلغ عدد مقدمي الطلبات في الموضوعات العامة 58 عضواً، وعدد طالبي الكلمة 19 عضواً، ووجَّه الأعضاء 145 سؤالاً إلى مسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة، وأصدر المجلس 50 توصية، شملت سياسة الدوائر وخدماتها المقدمة للجمهور.

في الاختصاص التشريعي، ناقش المجلس ثلاثة مشروعات قوانين أحالها المجلس التنفيذي للإمارة خلال عام 2019، وتمت إجازتها مع الأخذ بتعديلات وآراء الأعضاء واقتراحاتهم.

وخلال العام عقدت لجان المجلس (الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والتربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة والأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات) 34 اجتماعاً، ونفَّذت 11 زيارة، كما عقدت هيئة مكتب المجلس التي تضم رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان 4 اجتماعات، وعقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات 7 اجتماعات.

وخلال عام 2019، حصل المجلس الاستشاري على الاعتماد الدولي لشهادة الجودة (ISO 26000/2010) في المواصفة الإرشادية للمسؤولية المجتمعية؛ ليكون المجلس أول جهة برلمانية تحصل على الشهادة النوعية، وتضيفها إلى شهادات الجودة التي نالتها طوال الفترة الماضية، استكمالاً لما ناله المجلس من شهادة في المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001: 2015 كأول جهة برلمانية تنال تلك المواصفة لعام 2015 في تقديم الخدمات الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية لأعضاء وعضوات المجلس.

وأطلق المجلس خلال عام 2019 جائزة التميز لأعضاء وعضوات «الاستشاري» ولموظفي الأمانة العامة، وقام بتكريم الفائزين في فئاته المختلفة، وعقد عدداً من الندوات والدورات وورش العمل مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وشهدت الشارقة خلال عام 2019 انتخابات المجلس الاستشاري؛ بعد أن رفع صاحب السمو حاكم الشارقة، عدد مقاعد المجلس إلى 50 مقعداً نصفها بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس 59,4 في المئة من أصل 26 ألفاً و200 ناخب وناخبة عن تسعة مراكز انتخابية، تغطي مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة؛ وهي: الشارقة والذيد والحمرية والمدام ومليحه والبطائح وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ونجحت خلالها المرأة بالفوز بثلاثة مقاعد ليكتمل عدد النساء إلى عشر عضوات في أكبر عدد مثلته المرأة تحت قبته منذ افتتاح المجلس.