الكعبي: 2020 ورشة عمل استعداداً للاحتفال بالخمسين

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عقد مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، اجتماعه الدوري لعام 2019 في مقر المؤسسة بالمشرف، برئاسة علي سالم عبيد الكعبي رئيس المجلس.

حضر الاجتماع جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس: اللواء محمد خلفان الرميثي؛ والدكتورة مها تيسير بركات المستشار الأول لمكتب أبوظبي التنفيذي؛ والمستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

قال الكعبي: إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة؛ حيث إنه يأتي مع نهاية عام والاستعداد لعام جديد، مؤكداً أن عام 2020 سيكون ورشة عمل في إطار الاستعداد الاحتفال بالعام الخمسين للدولة، وأضاف: «نحن في وطن تعيش في ظله أكثر من 200 جنسية، تجمعهم مبادئ الأخوة الإنسانية التي تؤكدها قيادتنا الرشيدة، خاصة مع استعداد الدولة للعام الخمسين».

واستعرضت مريم الرميثي، خلال الاجتماع، الأداء المؤسسي للعام 2019، ومخرجات اجتماعها مع الموظفين الذي جاء تحت عنوان: «استشراف مستقبل الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي للعام 2030»، كما تم استعراض تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2019، وإنجازات إدارة الإبداع والابتكار والاستدامة، وتقرير الأداء المالي للعام 2019، وأهم إنجازات إدارة التدقيق.