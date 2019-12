المقيمون في الإمارات يدخلون أوزبكستان بلا تأشيرة

دبي - بواسطة محمد فارس ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - SEPTEMBER 6, 2019: A view of a street. Valery Sharifulin/TASS (Photo by Valery Sharifulin\TASS via Getty Images)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان حملة إقامة دولة الإمارات سارية المفعول، دخول جمهورية أوزبكستان لمدة لا تزيد على 30 يوماً من دون تأشيرة مسبقة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020. جاء ذلك من خلال مرسوم وقع عليه الرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان لتسهيل دخول أراضي الجمهورية من قبل حملة إقامة دولة الإمارات، على أن يتم تقديم تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 90 يوماً على الأقل عند دخول الجمهورية. (وام)