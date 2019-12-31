دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا ماذا قالت غوغل عن GPS بدرية طلبة؟

تناقلت وسائل إعلامية خبر تعاون شركة غوغل مع الممثلة الكوميدية المصرية بدرية طلبة لاستخدام صوتها في تطبيق غوغل مابس أو خرائط غوغل.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتشرت فيها العديد من المنشورات الكوميدية خلال الفترة الماضية خاصة ببدرية طلبة في دورها الشهير في فيلم لا تراجع ولا استسلام، مع عشرات التعليقات للاستعانة بصوتها وتعليقاتها الكوميدية في تطبيق GPS.

كيفية تفعيل خاصية عداد السرعة في خرائط غوغل layalina 1 كيفية تفعيل خاصية عداد السرعة في خرائط غوغل

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وقد ذكرت تقارير إخبارية أن وكيلة أعمال الفنانة المصرية أكدت أن الأخيرة تعمل بالفعل على مشروع جديد لتسجيل صوتها في تطبيق جديد للخرائط، حيث سيتم أيضاً الحصول على حق استخدام خدمة غوغل مابس.

ومع انتشار أخباراً تفيد صحة هذا المشروع، جاء الرد عكس هذا من قبل غوغل، حيث نشرت الشركة الأمريكية نفياً على حسابها باللغة العربية على تويتر، حيث قالت فيه: "وده حصل هاو ماتش أو كلوك؟!؟"، وهي عبارة كوميدية اشتهرت بها طلبة في الفيلم.

وأضافت غوغل: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت".

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© layalina ماذا قالت غوغل عن GPS بدرية طلبة؟

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