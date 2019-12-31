شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى يصل محيط السفارة الأمريكية لمتابعة آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، اليوم الثلاثاء إلي محيط السفارة الأمريكية فى بغداد، لمتابعة آخر التطورات بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين العراقيين، فيما طالب رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، المحتجين بمغادرة السفارة فورا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن قوات من الجيش الأمريكي انتشرت في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية.

يذكر أن السفير الأمريكي وجميع الموظفين في السفارة قد توجهوا، فجر اليوم، إلى محافظة أربيل، حيث يتواجدون الآن في القنصلية الأمريكية هناك.

وكان محتجون قد اقتحموا، اليوم، المنطقة الخضراء وتجمعوا أمام السفارة الأمريكية للاعتصام؛ تنديدا بالغارات الأمريكية على مواقع لكتائب (حزب الله) في منطقة القائم غرب الأنبار.

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