الإمارات تثمن جهود الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدور الاستراتيجى والبنّاء للولايات المتحدة الأمريكية فى التصدى للجماعات الإرهابية واستفزازاتها، مثمنة الجهود الأمريكية فى هذا السياق على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء - عن تأييد الإجراءات الأمريكية المتخذة كافة فى سبيل حماية مصالحها وقواتها فى المنطقة والدفاع عنها، مثمنة الدور الأمريكى فى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب.

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