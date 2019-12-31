شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد مع بداية 2020: سنمضى فى أداء رسالتنا لنشر الخير والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشعب الإماراتى بمناسبة حلول العام الجديد 2020، وغرد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا "ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة انجازاتنا الوطنية...سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير.. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية".

وفى وقت سابق، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، المسحيين فى الإمارات والعالم بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وكتب محمد بن زايد :" أتقدم بأجمل التهاني إلى أصدقائنا المسيحيين في الإمارات والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. متمنياً في هذه الذكرى أن يعم السلام والأمن والتسامح والخير ربوع الأرض".



محمد بن زايد يحتفل بالعام الجديد

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وأعلن تلفزيون دبى فى الإمارات، عن نقله المباشر والحصرى لاحتفالات العام الجديد 2020، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من مواقع عدة فى إمارة دبى، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية.

ووفقا لموقع التلفزيون، فإنه ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت البلاد، سيتابع الجمهور البث المشترك لقنوات تلفزيون دبى، سما دبى، الذى سيستمر حتى الواحدة من فجر غد الأربعاء، فى الوقت الذى ستقوم قناة "دبى ون" الناطقة باللغة الإنجليزية وقناة دبى الرياضية، وإذاعة دبى على الموجة "93FM"، بالانضمام للنقل المشترك مع تلفزيون دبى وقناة سما دبى.

من جانبه، قال أحمد سعيد المنصورى، المدير التنفيذى لقطاع الإذاعة والتلفزيون فى مؤسسة دبى للإعلام، إن تلفزيون دبى سيوفر النقل المباشر لمختلف القنوات العالمية حيث سيكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة فى نقل هذا الحدث العالمى عبر إرسال خاص وفره تلفزيون دبى، ليشاهده ملايين البشر عبر العالم، وذلك من خلال جهود ما يزيد على 250 موظفاً، باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية لرصد كل تفاصيل هذا الحدث المهم.